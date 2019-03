LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 24.03.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Mit Steinen beworfen

Am 23.03.2019 gegen 17:45 Uhr meldeten zwei jungen Frauen im Alter von 15 und 18 Jahren, dass am Theaterplatz eine männliche Person sitzt, welche die Passanten anpöpelt und mit Steinen bewirft. Sie selber wurden ebenfalls beworfen und am Oberarm und der Hand getroffen, haben aber hierbei keine sichbaren Verletzungen davon getragen. Als die Beamten am Ereignisort eintrafen, war der polizeibekannte 49jährige Weimarer noch zugegen und zeigte sich sehr unkooperativ gegenüber den eingesetzten Kräften. Aus diesem Grund wurde der Steinewefer in Unterbindungsgewahrsam genommen.Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,5 Promille. Im Laufe der Nacht hatte er sich allerdings wieder beruhigt und konnte aus dem Gewahrsam entlassen werden. Gegen ihn wurde Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Holz geklaut

Am Freitag Abend in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr haben Unbekannte in der Semmelweisstraße Holz entwendet. Dazu stiegen der oder die Täter über den Grundstückszaun, welcher hierbei leicht beschädigt wurde und entwendeten eine unbestimmte Anzahl an Holzscheiten.

Fahrzeug beschädigt

Am Abend des 23.3.2019 wurde der Polizei gemeldet, dass es Am Horn in Weimar zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug der Marke Dacia kam. Die Tatzeit konnte durch den Nutzer auf den 23.03.2019 von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr eingegrenzt werden. Hier haben Unbekannte die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen und eine Delle in der Tür, vermutlich durch Tritte, verursacht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung war die logische Konsequenz.

Radfahrerin übersehen

Am 22.03.19 gegen 09:00 Uhr kam es in der Ernst-Thälmann-Straße, Höhe der Hausnummer 29, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 31jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte seinen Skoda abzuparken, dazu bog er nach rechts auf die Parkfläche ab. Hierbei übersah er die von hinten heranfahrende 27Jährige Fahrradfahrerin. Es kam zu Kollision und die Radfahrerin stürzte. Die Italienerin zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen am Handgelenk zu und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Weimar verbracht. Sowohl am Pkw, als auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

Mit Promille durch die Geschwindigkeitskontrolle

Bei einer stationären Verkehrskontrolle am Samstagvormittag in Umpferstedt fiel ein 42jähriger Fordfahrer wegen Geschwindigkeitsübertretung auf und wurde zu diesem Zwecke einer Kontrolle unterzogen. Hierbei bemerkten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab um 09:50 Uhr einen Wert von 1,88 Promille. Die Folgen waren eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, eine Blutentnahme im Klinikum Weimar und die Sicherstellung der Fahrerlaubnis.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle.

i.A Groh, PKin

