LPI-J: Neues aus Weimar

Diebstahl aus Rohbau

Durch Entfernen eines Bauzaun gelangten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag auf ein Gelände in der Blankenhainer Brauhausstraße. Sie begaben sich hier zu einem in Bau befindlichen Gebäude (keine Fenster und Türen) und entwendeten daraus Werkzeuge (Kreissäge, Hobel und Schlagbohrhammer) im Wert von circa 1200 Euro.

Abkommen nach links

In der Ortsdurchfahrt Kötschau auf der Bundesstraße 7 war am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, ein 60-Jähriger mit seinen Hyundai in Richtung Weimar unterwegs. Er kam in einer leichten Rechtskurve, in Höhe einer Bushaltestelle, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen gepflasterten Weg und kollidierte hier mit einem Geländer bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkohol in der Atemluft gerochen. Ein Test ergab einen Wert von 0,41 Promille. Der 60-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An dem Geländer und der Böschung entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.

Vorrang missachtet

Ein 82-jähriger Opelfahrer fuhr am Donnerstagmittag von einem Parkplatz in der Kromsdorfer Straße und bog nach links in Richtung Buttelstedter Straße ab. Hierbei übersah er einen Mitsubishi welcher auf der Kromsdorfer Straße in Richtung Dürrenbacher Hütte unterwegs war. In der Folge stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aufgefahren

Am Donnerstagnachmittag war ein 50-jähriger Mann mit seinen Pkw VW Golf auf der Bundesstraße 7 in Richtung Weimar-Schöndorf unterwegs. An der Kreuzung nach Tröbsdorf musste er wegen einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender Fahrer (23) eines VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Hierbei wurde der 50-Jährige leicht verletzt und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch betreut. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 20000 Euro. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden.

