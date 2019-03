Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Phantombild-Fahndung zu Raubüberfall auf Pizzaboten

Jena (ots)

Mit einem Phantombild fahndet die Kriminalpolizei Jena nach einem Täter, der gemeinsam mit einem Kumpan am 5. Januar dieses Jahres, nachts gegen 23.00 Uhr einen Pizzaboten überfallen hat. Der Pizzabote hatte den Auftrag, an die Skaterbahn im Paradies Pizza auszuliefern. Dort traf er auf zwei Männer, die angeblich keine Bestellung aufgegeben hatten. Die beiden unbekannten Männer folgten ihm jedoch. Einer forderte den Pizzaboten schließlich mit einer Drohung auf, ihm die Pizza zu überlassen und unterstrich das mit einem Schlag in dessen Gesicht. Der Pizzabote ließ seine Tasche fallen, danach nahmen ihm die beiden Täter den Geldbeutel mit circa 200 Euro ab, versetzten ihm einen weiteren Schlag und entfernten sich.

So werden die beiden Männer beschrieben:

!. Phantombild: 1,78 m groß , gebräunte Haut, auffällig seine relativ große gebogene Nase, schwarzes kurzes Haar, normale Gestalt. Bekleidet mit schwarzem Oberteil mit Kapuze und schwarzer Hose. Sprach mit leichtem Akzent.

2. deutsch, circa 1,82 m , normale Gestalt, rötlich-brauner Backenbart. Dieser Mann trug einen grauen Hoody mit der Kapuze auf dem Kopf.

Hinweise zu den beiden Männern erbeten an die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-810

