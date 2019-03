LPI-J: Neues aus Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Dieseldiebstahl

Mit einem Fahrzeug fuhren in der Nacht zum Mittwoch unbekannte Täter auf eine Baustelle zwischen Frankendorf und Hammerstedt. Hier wurde aus einem Autokran, welcher an den Hochspannungsmasten eingesetzt wird, circa 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Dazu wurde der Tankdeckel aufgebrochen. Die Unbekannten nahmen noch einen vollen Reservekanister mit 50 Liter Diesel im Gesamtwert von 350 Euro mit. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Einbruch

Unbekannte verschafften sich am Mittwochvormittag gewaltsamen Zutritt auf einen Gelände "Hinter dem Bahnhof" in Weimar. Hier wurden aus einem Container Kabel auf einen blauen Transporter verladen. Nachdem ein Zeuge das Gelände betrat, flüchteten die Täter mit dem Transporter. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug bis zur Bundesstraße 7 in Richtung Jena und merkte sich das Kennzeichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorrang missachtet

Der 54-jährige Fahrer eines VW fuhr am Mittwochmittag auf den Parkplatz in der Warschauer Straße. Beim Queren der Straße übersah er einen von links kommenden Pkw Nissan und stieß mit diesen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.

