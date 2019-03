Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 21.03.2019

Apolda (ots)

Am 20.03.2019 parkte kurzzeitig gegen 19:15 Uhr die Fahrerin eines VWs ihren Pkw in Apolda Utenbacher Straße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stadteinwärts ab. Nach Spurenlage unterschätze ein vorbeifahrender Fahrzeugführer den seitlichen Abstand zum VW und kollidierte mit dessen linken Außenspiegel, Sachschaden 300 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge pflichtwidrig vom Unfallort ohne Angaben zu seiner Person oder der Art seiner Beteiligung zu machen.

In den Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte die hintere Kennzeichentafel, AN-KD406 von einem auf dem Parkplatz am Apoldaer Schloss abgestellten Lkw.

Zwischen dem 19.03. und 20.03.2019 betraten Unbekannte ein Anwesen in der Dr. Theodor-Neubauer-Straße in Apolda. Hier wurde die Hintertür zum leerstehenden Wohnhaus aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. In der weiteren Folge wurden alle Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Durch den oder die Täter wurden mehrere Taschen mit Gegenständen befüllt und zum Abtransport bereitgestellt. Da sie vermutlich gestört wurden, ließen sie jedoch nur eine Sackkarre und eine Taschenlampe mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In den Mittagsstunden des 20.03.2019 befuhr der Fahrer eines Caddy in Apolda die Ackerwand in Richtung Bahnhofstraße. Nach eigenen Angaben tastete er sich in die Kreuzung zur Bahnhofstraße rein, übersah jedoch die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pkw Mazda und kollidierte mit diesem. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden werden auf ca. 7.000 EUR beziffert.

