Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zu einem zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es am Mittwochnachmittag in Jena-Nord. Ein Ford-Fahrer und die Straßenbahn warteten nebeneinander an der roten Ampel. Als sie auf "grün" umschaltete, fuhr der Fiesta-Fahrer los, ohne die Straßenbahn zu beachten, die ebenfalls "grünes Licht" bekam und ihre Fahrt begann. Der Autofahrer unterschätzte die Anfahrgeschwindigkeit der Bahn und wollte noch ihr abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Beiden. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand erheblicher Sachschaden.

Ein weiterer Unfall mit einer beteiligten Straßenbahn ereignete sich am Donnerstagmorgen in Jena-Ost. Ein Honda-Fahrer befuhr die Karl-Liebknecht-Straße neben der Straßenbahn stadtauswärts. Auf Höhe der Einmündung "Am Steinborn" will der 79-jährige Autofahrer nach rechts abbiegen und übersieht dabei die neben ihm fahrende Bahn. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden, auch hier wurde niemand verletzt.

Hoher Sachschaden entstand auch bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag bei Isserstedt. Ein Autofahrer befuhr die B7 aus Jena in Richtung Isserstedt. Kurz vor dem Ortseingang bremste ein Autofahrer sein Fahrzeug an einem Stau bis zum Stillstand ab. Der Autofahrer bemerkte die Bremslichter zu spät und fuhr von hinten auf den abgebremsten Pkw auf. Dieser wurde durch den Schwung in den Gegenverkehr geschoben. Er lenkte gegen, konnte einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zwar verhindern, jedoch prallte er gegen einen weiteren im Stau stehenden Pkw. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die beiden hinteren Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr kam es in auf der Stadtrodaer Straße zu einem typischen Aggressionsdelikt im Straßenverkehr. Zwei Autos fuhren in verschiedenen Fahrspuren. Einer wechselte die Fahrspur und scherte kurz vor dem anderen ein, wobei der Beifahrer den hinterher Fahrenden den Mittelfinger zeigte. Die Fahrerin im hinteren Auto (42) fuhr daraufhin dicht auf, woraufhin die Fahrerin des ersten Autos anhielt. Alle Insassen stiegen aus. Der Beifahrer bedrohte dann das Paar aus dem hinteren Auto und zückte dazu ein Messer. Gegen ihn und den Fahrer (19 und 22 Jahre alt, deutsch) laufen jetzt Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr, Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell