Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht

Stadtroda (ots)

Am Rosenmontag (04.03.) hat eine Zeugin gegen 08:45 Uhr in Stadtroda auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Heinrich-Heine-Straße einen Verkehrsunfall beobachtet. Die Zeugin teilte dem Geschädigten ihre Beobachtungen mit. Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht dringend die Zeugin, welche sich bitte bei ihr telefonisch (036428-640) oder persönlich auf der Dienststelle melden möchte.

