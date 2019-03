Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bereits im Januar nach Verkehrsunfall geflüchtet

Bucha - SHK (ots)

Bereits im Januar diesen Jahres ereignete sich in der Zeit vom Freitag den 11.01. zum Samstag den 12.01. ein Verkehrsunfall in Bucha. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Vor Ort konnte eine Rücklichtschale aufgefunden werden, welche offensichtlich vom Verursacherfahrzeug stammt. Aufgrund dessen geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Citroen Berlingo oder einem Peugeot Partner handelt, da die Rücklichtschale bei beiden Fahrzeugen baugleich ist. Die Polizeiinspektion sucht Zeugen, welche so ein Fahrzeug kennen, das im hinteren linken Bereich erheblich beschädigt war bzw. noch beschädigt ist.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell