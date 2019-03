Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogendealer geschnappt

Jena (ots)

Einen herrenlosen Rucksack stellten Polizeibeamte am späten Dienstagnachmittag in Jena Lobeda-Ost, Salvador-Allende-Platz fest. In dem Rucksack befanden sich u.a. Betäubungsmittel. Eine spätere Wiegung zeigte, dass es sich bei den Drogen um etwa 45 Gramm Marihuana sowie 6,8 Gramm Crystal handelte. Neben den Betäubungsmitteln fanden die Polizisten auch eine größere Menge Bargeld in kleinen Scheinen, was darauf hinweist, dass der Eigentümer des Rucksackes mit den Drogen dealt. Dummerweise lag neben diesen Gegenständen auch die Geldbörse des Eigentümers im Rucksack. Der junge Mann wurde auch kurze Zeit später in dem Mehrfamilienhaus festgestellt. Er wurde vorübergehend festgenommen, Anzeigen wegen Handels mit Betäubungsmittel geschrieben. Im unmittelbaren Bereich des aufgefundenen Rucksackes waren die Polizisten außerdem auf zwei hochwertige Fahrräder aufmerksam geworden, die nicht angeschlossen offensichtlich darauf warteten, mitgenommen zu werden. Sie wurden beschlagnahmt und zur Polizeidienststelle gebracht. Im Rahmen der Ermittlungen wird geprüft, ob die Räder aus einer Diebstahlshandlung stammen und ob der 20-jährige Drogendealer etwas mit ihnen zu tun hatte.

