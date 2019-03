LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Am Dienstagabend rief ein junger Mann bei der Jenaer Polizei an und teilte mit, dass in der Zeit vom Freitag, 15. März bis Dienstag, 19. März 2019 gegen 17:00 Uhr in seinen Keller eingebrochen wurde. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten fest, dass Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu dem Keller in dem Mehrfamilienhaus in der Talstraße verschafften und anschließend zwei hochwertige Fahrräder im Wert von insgesamt 7.600 Euro entwendeten. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Carbon-Fahrrad der Marke Lapierre sowie ein schwarz/graues Fahrrad BMC. Wem wurden diese beiden Fahrräder zum Kauf angeboten bzw. wer hat bemerkt, dass sich jemand kürzlich ein solches Fahrrad zugelegt hat? Hinweise bitte an die Jenaer Polizei unter 03641-810.

Zeugen beobachteten, wie ein junger Mann am Dienstagabend in einem Geschäft in Jena Lobeda Lego-Spielsachen im Wert von 60 Euro einsteckte und anschließend durch den Kassenbereich lief, ohne die Sachen zu bezahlen. Der Zeuge informierte die Polizei. Der Ladendieb wurde an der Straßenbahnhaltestelle Platanenstraße festgestellt, das Diebesgut hatte er noch bei sich. Darauf angesprochen, gab der Mann den Diebstahl zu, das Diebesgut wurde dem Geschäft zurückgegeben. Da der Mann bereits in der Straßenbahn saß und keinen gültigen Fahrausweis bei sich hatte, muss er sich zusätzlich wegen Erschleichen von Leistungen verantworten.

Von einer Autofahrerin, die in Schlangenlinien auf der B88 in Winzerla unterwegs war und dabei "jeden verfügbaren Bordstein" mitnahm, berichtete ein Anrufer der Jenaer Polizei am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr. Die Skoda-Fahrerin wurde daraufhin von den Beamten angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Die 38-Jährige wurde zur Blutentnahme begleitet, ihr Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Sie muss sich jetzt wegen ihrer Trunkenheitsfahrt verantworten.

