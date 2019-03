Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 19.03.2019

Apolda (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte ein 2,5 Meter langes Fallrohr der Dachentwässerung sowie ein ca. 1 Meter langes Blitzschutzkabel vom Gebäude der Apoldaer Lutherkirche, Gesamtschaden 500 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Die Fahrerin eines VW Bora befuhr am Morgen des 18.03.2019 in Willerstedt die Oberreißener Straße, übersah aufgrund tief stehender Sonne einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Ranger und kollidierte mit diesem. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden werden auf ca. 8.000 EUR beziffert.

Aus der polizeibekannten Milieugruppe vor dem Verbrauchermarkt der Apoldaer Bernhard-Prager-Gasse gerieten kurz nach 19:00 Uhr, am 18.03.2019 zwei Personen in Streit. In der weiteren Folge kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Als die Polizeistreife eintraf, war einer der Streithähne, nach Zeugenaussagen auf Grund seines betrunkenen Zustandes, schon gegangen. Die andere Person musste auf Grund seiner bestehenden Aggression und zur Unterbindung weiterer Zwischenfälle die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Zwischen 13:00 und 20:00 Uhr, am 18.03.2019 führten Beamte der Landes-polizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Wormstedt durch. 24 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 7 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein Fahrzeugführer muss nach Eingang des Bescheides seinen Führerschein abgeben. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 87 km/h bei erlaubten 50 km/h

Bei einer Verkehrskontrolle am Abend des 18.03.2019 im Stadtgebiet von Apolda nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei einer 36jährigen Fahrzeugführerin war. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Zudem stand die Fahrerin unter Einfluss von Drogen. Der durchgeführte Drogentest verlief positiv auf Amphetamin /Methamphetamin. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz wurde gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

