Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung nach Handtaschenräuber

Weimar (ots)

Eine 25 Jahre alte Frau wurde am heutigen Dienstagmorgen in Weimar Opfer eines Handtaschenräubers. Die junge Frau war kurz vor 6.30 Uhr auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Ernst-Thälmann-Straße. Kurz vor der Friedrich-Naumann-Straße hielt sie jemand von hinten an der Hand fest und wollte ihr das Handy entwenden, das sie gerade in die Tasche steckte. Dies gelang dem Mann nicht. Anschließend griff er in ihre Handtasche, bekam aber nur ihr Pausenbrot zu fassen. Beim Gerangel um die Tasche stürzte die junge Frau auf den Boden und verletzte sich am Knie.

So wird der Angreifer beschrieben:

Mindestens 1,80 m groß. Heller Typ mit heller Haut, der Nacken wirkte rot. Dunkelblondes Haar bis zum Nacken. Der Mann hatte trainierte Beine, was durch die enge Hose zu sehen war. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen, hüftlangen Anorak mit dünner, zerknitterter Kapuze, einer dunklen Hose mit zwei Gesäßtaschen und dunklen Schuhen. Auffällig an den Schuhen waren die dreckig weißen Sohlen, die wie breitgetreten wirkten ("als wären sie von einem Schlauchboot").

Wer kennt einen Mann, auf den diese Beschreibung passt? Hinweise erbeten an die Kriminalpolizei Weimar unter der Rufnummer 03643-882-0

