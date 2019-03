Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldung aus Jena

Jena (ots)

Der Fahrer eines BMW stellte sein Fahrzeug am Montagabend um 17.00 Uhr in der Beethovenstraße in Jena-West ab. Als er am nächsten Morgen wieder zu seinem Auto kam, stellte er fest, dass Unbekannte die Seitenscheibe seines Autos eingeschlagen haben, das Navigationsgerät und die Kontrolleinheit fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Dienstag in der Beethovenstraße Auffälliges beobachtet? Hinweise bitte unter 03641-810.

