LPI-J: Presse Weimar 19.03.2019

Presse Weimar 19.03.2019

Weimar

Unbekannte Täter warfen über das Wochenende bei einer Schule in der Böhlaustraße mit einer Gehwegplatte die Fensterscheibe am Hortgebäude ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Nicht weit entfernt in der Windmühlenstraße wurde die Fensterscheibe eines Kindergartens ebenfalls mit Steinen eingeworfen. Auch hier entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

In der Röhrstraße ereignete sich über das Wochenende ein Diebstahl von 15 qm Gehwegplatten. Diese lagen dort zur Abholung aufgestapelt. Das Beutegut hat einen Wert von 350 Euro.

In der Molkereistraße in Kranichfeld drangen unbekannte Täter über Nacht in ein Gehöft ein und entwendeten einen gusseisernen Ofen im Wert von 2000 Euro.

Unbekannte Täter drangen über das Wochenende gewaltsam in eine Gartenlaube in der Eduard-Rosenthal-Straße ein und entwendeten elektronische Geräte im Wert von 1000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Zuvor demontierten die Täter von der Außenfassade eine Kamera und einen Scheinwerfer.

Bei einer Personenkontrolle in der Dingelstedtstraße wurde am Montagabend bei einem 30-jährigen Weimarer in seinen mitgeführten Sachen eine größere Menge Betäubungsmittel festgestellt. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung erbrachte weitere Funde, welche auf einen Handel mit Betäubungsmittel hinweisen.

1,13 Promille erbrachte eine Atemalkoholkontrolle am Montagabend in der Schwanseestraße bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer aus Sömmerda. Dessen Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Ebenfalls unter Einfluss von Alkohol fuhr kurz vor Mitternacht ein 40-jähriger VW-Fahrer in der Berkaer Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille.

Ein Drogenvortest in der Damaschkestraße um 21:45 Uhr bei einer 35-jährigen Fiatfahrerin verlief positiv. In deren Pkw wurden ebenfalls geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

