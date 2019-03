Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Brand von Mülltonnen

Zwei Mülltonnen von 80 und 120 Liter brannten am Sonntagabend gegen 21:00 Uhr in der Helmholtzstraße. Unbekannte Täter zündeten die im Vorgarten aufgestellten Tonnen mit einem unbekannten Brandbeschleuniger an. Bevor die Feuerwehr eintraf, konnten die Hausbewohner das Feuer bereits löschen. An den Tonnen entstand ein Schaden von circa 300 Euro.

Schornstein entwendet

Am letzten Wochenende wurde von einer Waldhütte auf dem Katzenberg in Hohenfelden ein Außenschornstein aus Edelstahl entwendet. Der 5-teilige und 4 Meter hohe Schornstein wurde durch unbekannte Täter von der Hütte abmontiert und mitgenommen. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro

Unfall im Gegenverkehr

Am Sonntagmorgen, gegen 07:55 Uhr, begegneten sich in der Stauffenbergstraße zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr. Da auf der rechten Seite in Fahrtrichtung zur Bonhoefferstraße mehrere Fahrzeuge parkten und beide Fahrer die erforderliche Sorgfalt außer Acht ließen, berührten sie sich beim Vorbeifahren. Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell