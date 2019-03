Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Mit einem gestohlenen Fahrrad war ein Mann in der Nacht zu Montag in Jena-Nord unterwegs. Polizeibeamte hatten ihn einer Kontrolle unterzogen und dabei auch sein Fahrrad näher in Augenschein genommen. Dabei stellte sich heraus, dass es eineinhalb Monaten in Jena gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Das Fahrrad wurde beschlagnahmt, gegen den Fahrradfahrer eine Anzeige geschrieben. Die Ermittlungen werden ergeben, ob er das Fahrrad selbst gestohlen oder das bereits gestohlene Rad von einem Dealer abgekauft hat.

Drei Firmen wurden am Wochenende Opfer eines Einbruches in der Jenaer Innenstadt. Unbekannte hatten in einem Gebäude in der Knebelstraße mehrere Bürotüren aufgehebelt und insgesamt acht Büroräume durchwühlt. Dabei öffneten sie auch Schreibtische und Schränke, alles wurde durchsucht. Es entstand hoher Sachschaden, ob und was entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden, die betroffenen Firmen werden sich den Schaden und das angerichtete Durcheinander am Montag ansehen. Die Kriminalpolizei hat Anzeigen sowie die Ermittlungen aufgenommen.

Auch ein Café in der Jenaer Innenstadt wurde in der Nacht zum Sonntag von Einbrechern heimgesucht. Sie hatten die Tür zum Ladengeschäft am Holzmarkt gewaltsam aufgebrochen und hatten großen Schaden im Inneren des Cafés sowie im Lagerraum angerichtet. Unter anderem haben sie einen schweren Tresor aus der Verankerung gerissen und entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt auch in diesem Fall und bittet unter Tel. 03641-810 um Zeugenhinweise.

