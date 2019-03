LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 18.03.2019

Landespolizeiinspektion Jena

Am Sonntag wurde in der hiesigen Polizeidienststelle angezeigt, dass Unbekannte in eine Garage des Garagenkomplexes im Apoldaer Faulborn eingedrungen sind. Diese hebelten das Garagentor gewaltsam auf und entwendeten hieraus Modellautos, -schiffe und -lokomotiven sowie Heizungsrohre aus Kupfer, Gesamtschaden 2.000 EUR.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Apoldaer Lessingstraße eine Reisetasche mit Müll, diversen alten Haushaltsgeräten und eine 1,5 Liter Plastikflasche gefüllt mit Altöl abgelegt. Diese, mit Altöl gefüllte Plastikflasche lief zum Teil aus, sodass ein Stück Weg beschmutzt wurde und auch ein Teil des Öls in das angrenzende Erdreich gelangte. Die eingesetzten Kammeraden der Feuerwehr haben nach Rücksprache mit dem Umweltamt des Landratsamtes Weimarer Land teilweise Erdreich abgetragen und ein Bioversal aufgetragen.

Am Sonntag teilte ein Bürger mit, dass er den Verdacht habe, dass in Bad Sulza Rattengift ausgelegt wurde. Vor einiger Zeit soll auch schon ein Hund erkrankt jedoch nicht gestorben sein, was aber polizeilich nicht gemeldet wurde. Nun hat man vor dem Hofladen in der Mühlenstraße einen blauen Fleck festgestellt. Man vermutet, dass hier Rattengift ausgelegt wurde, welches sich mittlerweile aufgelöst hat. Durch die eingesetzte Polizeistreife vor Ort wurde eine blaue pulvrige Substanz festgestellt und gesichert. Alle gefertigten Unterlagen wurden dem Landratsamt Weimarer Land zur weiteren Prüfung übergeben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

