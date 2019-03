Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste Frau wieder da

Stadtroda (ots)

Letzten Freitag kam es in Stadtroda zu einer größeren Suche nach einer 42-jährigen Frau, die im Landesfachkrankenhhaus vermisst wurde. Sie wurde noch am selben Abend unversehrt in Münchenbernsdorf im Landkreis Greiz aufgefunden und befindet sich wieder in Obhut ihrer Familie.

Wir bitten um Löschung der Fahndung aus den online-Medien.

