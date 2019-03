Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ergänzung zum aktuellen Pressebericht

Apolda (ots)

Einsatzgeschehen

Am 16.03.2019, gegen 09:00 Uhr musste die Feuerwehr Apolda wegen des Verdachts eines Gebäudebrandes in Apolda in die Martinskirchgasse ausrücken. Hier stieg aus dem Kellerbereich des Gebäudes Rauch auf. Für die Löscharbeiten wurde der Heidenberg kurzzeitig voll gesperrt. Die Ursache der Rauchentwicklung konnte schnell geklärt werden, es handelte sich um einen technischen Defekt an der Heizungsanlage. Eine Bewohnerin des Hauses wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

