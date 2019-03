Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 17.03.2019

Weimar (ots)

Brand in Weimar

Durch die Berufsfeuerwehr Weimar wurde am Freitag gegen halb 10 Uhr die Polizei Weimar über einen Brand in der Döllstädtstraße informiert. Hier konnte durch die Feuerwehr der Brand auf einem Balkon schnell gelöscht werden und ein Übergreifen auf das Gebäude somit verhindert werden. Auf dem Balkon fielen dem Feuer eine Sitzkombination und andere Gegenstände zum Opfer. Weiterhin wurde die Balkontür beschädigt und Rußschäden verursacht. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren und Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Körperverletzung in der Amalienstraße

Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Amalienstraße in Weimar eine Körperverletzung zum Nachteil zweier 15 Jährigen. Diese wurden unvermittelt von einem 18 Jährigen angegriffen, wobei einer zu Boden gestoßen und der andere vor eine Hauswand gedrückt wurde, sodass beide leichte Verletzungen davon trugen. Anschließend flüchtete der Täter. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort durch Beamte der Polizei Weimar konnte der Täter erneut gesichtet werden. Durch eine schnelle fußläufige Verfolgung über Wielandplatz und Frauenplan konnte der 18 Jährige durch Polizeikräfte gestellt werden. Seine Personalien wurden erhoben und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Einbruch in Wochenendhaus in Hohenfelden

Im Zeitraum zwischen dem 12.03. bis 16.03. kam es in Hohenfelden auf dem Katzenberg zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus. Hierbei brachen der oder die Täter vermutlich zuerst in den Kellerbereich ein und entwendeten eine Sackkarre. Anschließend begaben sie sich mit der Sackkarre zur Hauseingangstür, welche ebenfalls aufgebrochen wurde. Im Gebäude wurde folgend mit Hilfe der Karre ein Kaminofen im Wert von 3000 Euro entwendet. An den Türen wurde ein Schaden von ca. 800 Euro verursacht. Die Ermittlungen zu möglichen Tätern wurden eingeleitet.

Unfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr morgens wurde die Weimarer Polizei darüber informiert, dass soeben ein Fahrradfahrer gegen ein abgeparktes Fahrzeug in der Carl-August-Allee gefahren sei und zu Sturz kam. Vor Ort eingetroffen konnten die Beamten den Fahrradfahrer leicht verletzt mit einer Platzwunde am Kopf vorfinden. Ebenfalls konnten Schäden am abgeparkten Fahrzeug festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme konnte beim Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Kollegen, dass der Verursacher des Unfalls alkoholisiert ist. Der Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Der Radfahrer wurde zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum verbracht, wo ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

