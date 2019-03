LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Am Mittwoch beschädigten zwischen 05:30 und 16:30 Uhr Unbekannte auf dem Parkplatz, am Bahnhof in Bad Sulza einen abgestellten schwarzen VW Polo an der hinteren linken Fahrzeugseite. Es ist auch nicht ausge-schlossen, dass ein anderer Fahrzeugführer beim Rangieren gegen den Polo stieß und im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle verließ. Die entstandenen Beschädigungen werden auf 2.000 EUR beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Bei einer Verkehrskontrolle am Morgen des 13.03.2019 in der Apoldaer Jägerstraße verlief der durchgeführte Drogentest positiv auf Cannabis. Gegen den 38-jährigen Fahrer eines Pkw Audi wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gefertigt, die Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Nach 08:00 Uhr des 13.03.2018 parkte die Fahrerin eines Pkw Opel rückwärts aus einer Parkbucht auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes der Buttstädter Straße in Apolda aus. Dabei übersah sie einen vorbei-fahrenden VW Passat und stieß mit diesem zusammen. Personen wurden nicht verletzt.

In den Abendstunden des 13.03.2019 befuhr der Fahrer einen Kleinkraft-rades in Herressen die Apoldaer Straße. In der steigenden Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, stürzte und verletzte sich am Bein. Der Mopedfahrer musste zur ärztlichen Versorgung in das Apoldaer Klinikum eingeliefert werden.

