Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am Montagmorgen rangierte der Fahrer eines Lkw aus einer Parklücke der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda. Dabei streifte er durch Unachtsamkeit mit dem Heck seines Fahrzeugs einen hinter seinem Fahrzeug befindlichen Laternenmast, Sachschaden 200 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

In den frühen Morgenstunden des 11.03.2019 befuhr der Fahrer einer Sattelzugmaschine den Marktplatz in Apolda in Richtung Topfmarkt zur Brauerei. Beim Rangieren beschädigt er eine Hausfassade und drückte einen VW Polo und einen Dacia aneinander, wobei der Dacia an der Fahrerseite schwer beschädigt wurde. Gesamtschäden 5.000 EUR.

Am Abend des 11.03.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw Ford in Apolda die Utenbacher Straße stadtauswärts. Dabei übersah sie an der Kreuzung die aus der Burkhardtstraße kommende und vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pkw Toyota. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, Sachschäden 7.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell