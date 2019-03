Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung erfolgreich

Jena (ots)

Am Freitag, den 08. März, fahndete die Polizei Jena mit Fotos der Überwachungskamera nach zwei Ladendiebinnen, die in einem Supermarkt Lebensmittel gestohlen hatten. Seitdem ging eine Vielzahl von Hinweisen zu den Frauen ein. Darüberhinaus haben sich beide am Samstag auch selbst bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei Jena bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe bei der Klärung dieses räuberischen Diebstahls und natürlich bei allen Hinweisgebern.

Weil der Grund der Öffentlichkeitsfahndung entfallen ist, bitten wir, die Fotos wieder aus den online-Medien zu entfernen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell