Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlaube brannte in Kahla

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Gartenlaube geriet am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr in der Kleingartenanlage "Pürschitzer Weg" in Kahla in Brand. Anwohner hatten die Flammen und den Rauch in der Gartenanlage gesehen und Feuerwehr und Polizei informiert. Die Feuerwehr kam umgehend zum Einsatz, konnte aber ein vollständiges Abbrennen des Gartenhäuschens nicht mehr verhindern. Bei dem Brand entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sie bittet um in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer hat am frühen Sonntagabend Auffälliges im Bereich der Gartenanlage in der Ernst-Thälmann-Straße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzlandkreis unter Tel. 036428-640.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell