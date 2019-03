Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher in Jena-Nord unterwegs

Jena (ots)

Einbrecher suchten am frühen Montagmorgen ein Geschäft in der Sophienstraße auf. Eine Zeugin hatte gegen 6.00 Uhr die Polizei informiert, nachdem sie eine Person mit einer Taschenlampe umherschleichen gesehen hatte. Die Beamten fuhren zum beschriebenen Objekt und stellten fest, dass der oder die Unbekannten durch das Wohnhaus zum Geschäft gelangt waren. Dort hatten sie eine Nebentür aufgebrochen und konnten so in die Räume eindringen. Sie durchwühlten den gesamten Geschäftsbereich und suchten offensichtlich nach Bargeld. Anschließend verließen sie den Tatort und wurden dabei offensichtlich von der Zeugin gesehen. Die Polizei hat den Einbruchsdiebstahl und die dazu gehörenden Ermittlungen aufgenommen. Ob und was aus dem Geschäft entwendet wurde, kann erst im Laufe des Tages gemeinsam mit dem Ladenbesitzer ermittelt werden.

