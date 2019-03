Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unzählige Graffiti in Lobeda-West

Jena (ots)

Erneut kam es in Jena zu großflächigen Graffiti-Schmierereien. Unbekannte besprühten mit oranger Farbe das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Stauffenbergstraße 32 über mehrere Etagen mit Fußball-Tags. Offensichtlich zogen der oder die Sprayer zuvor durch Jena Lobeda-West und verunzierten unzählige Häuser- und Garagenwände sowie Bushaltestellen, Lampenmasten, Sportstätten, Trafokästen, Fahrradkäfige und Haustüren mit oranger und blauer Farbe. Dabei entstand hoher Sachschaden, er wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Anzeigen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise auf den oder die Täter. Wer hat am Wochenende Personen gesehen, die mit Farbspraydosen in Jena Lobeda unterwegs gewesen ist bzw. mit orangefarbene bzw. blaue Anhaftungen an Kleidung bzw. Händen auffielen. Hinweise bitte an 03641-810.

