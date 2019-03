LPI-J: Pressebericht der PI Saale-Holzland

Landespolizeiinspektion Jena

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 09.März 2019 gegen 11:45 Uhr auf der B7 zwischen Bürgel und Serba in Höhe des Abzweiges nach Silberthal. Die insgesamt beteiligten vier Fahrzeuge fuhren hintereinander aus Rtg. Bürgel kommend in Rtg. Serba. Das erste Fahrzeug, ein Renault aus Zwickau, wollte in Höhe des Abzweiges Silberthal nach links abbiegen. Verkehrsbedingt mußte das Fahrzeug anhalten, ein hinter ihm fahrender Renault aus Berlin hielt ebenso an, wie ein Renault aus Jena. Das letzte Fahrzeug, ein Opel aus Halle, konnte durch seinen Fahrer, einen 39-jährigen Mann, nicht mehr rechtzeitig zum Anhalten gebracht werden, er prallte auf den Renault aus Jena und schob die drei vor ihm stehenden Fahrzeuge ineinander. Dabei entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 14.000,- Euro, der Fahrer des Jenaer Renault, ein 22-jähriger Mann, wurde leicht verletzt. Die B7 war während der Unfallaufnahme für ca. 1h voll gesperrt.

Durch Hinweise von Autofahrern wurde die Polizei am 09.März 2019 auf ein in Schlangenlinien fahrenden Pkw Renault aus Jena aufmerksam gemacht. Der Pkw war aus Rtg. Jena auf der B7 in Rtg. Bürgel unterwegs. Bei einer Tankstelle in Bürgel fuhr der Pkw auf dem Tankstellengelände gegen ein Kühlaggregat. Eine Kontrolle des Pkw führte zum Grund der Schlangenlininenfahrt, am Steuer saß eine 41-jährige Frau aus Jena, die massiv unter dem Einfluß von Alkohol stand. Ein erster Test ergab einen Wert von 3,25 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, der Frau war dieser bereits im Januar nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden.

