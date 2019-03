Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer erkennt die beiden Diebinnen?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Jena (ots)

Mit Überwachungsbildern fahndet die Kriminalpolizei nach zwei Ladendiebinnen.

Sie wurden am 12. Februar gegen 13.30 Uhr vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie in einem Supermarkt in Jena-Lobeda Lebensmittel in eine pinkfarbene Tasche packten. Als sie damit ohne zu bezahlen durch die Kasse gingen, sprach sie der Detektiv auf den Diebstahl an. Einer der Frauen gelang es, zu flüchten, die andere mit der Tasche setzte sich mit Tritten heftig zur Wehr. Am Ende riss der Henkel der Tasche und auch diese Frau flüchtete, allerdings ohne ihre Tasche.

Auch wenn die Beute nur einen Wert von 30 Euro hatte, bescheinigte ein Richter, dass die beiden Frauen mit krimineller Energie vorgingen und Gewalt gegen den Detektiv einsetzten. Dies rechtfertigt die Öffentlichkeitsfahndung.

Wer erkennt die beiden Frauen?

Hinweise erbeten an die Polizei Jena unter Tel. 03641-810.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell