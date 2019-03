Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Eigentlich wurden die Polizeibeamten zu einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus in der Felix-Auerbach-Straße gerufen. Ein Bewohner hatte gegen 3:30 Uhr einen lautstarken Streit seiner Nachbarn gehört und die Polizei informiert. Die Beamten fuhren zur Wohnung, klingelten und sprachen mit den anwesenden Personen. Dabei fielen den Polizisten vier z.T. hochwertige Fahrräder auf, die in der Wohnung gelagert worden. Eine Überprüfung ergab, dass die Rahmennummern der Fahrräder teilweise herausgeschliffen bzw. anderweitig manipuliert waren. Außerdem konnten die anwesenden Personen nicht erklären, woher die Räder stammten bzw. konnten keinen Eigentumsnachweis vorbringen. Da die anwesenden zwei Männer und eine Frau außerdem noch einschlägig polizeibekannt sind, u.a. wegen Eigentums- und Drogendelikten, wurden die Fahrräder zur weiteren Prüfung beschlagnahmt.

Leichte Verletzungen zogen sich zwei Personen am Donnerstagnachmittag bei einem Autounfall in der Innenstadt zu. Ein Renault-Fahrer befuhr die Stadtrodaer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Am Eisenbahndamm schaltete die Ampel auf "gelb", woraufhin der Mann sein Fahrzeug abbremste. Ein hinter ihm fahrender Daewoo-Fahrer bemerkte es zu spät und fuhr von hinten auf. Dabei wurden der Daewoo-Fahrer sowie die Beifahrerin des Renaults leicht verletzt. Beide wurden ins Jenaer Klinikum gebracht und dort medizinisch versorgt. Der Daewoo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

