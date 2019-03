LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Im Zeitraum vom 03.03.2019 bis zum 07.3.2019 gelangten unbekannte Täter auf zwei umfriedete Gartengrundstücke der Gartenanlage Bahnweg und der Bahndamm e.V. in Apolda. Zum einen drangen der oder die Täter gewaltsam in die Laube ein und entwendeten hieraus ein Radio, einen Kühlschrank, diverse Kleingegenstände, Getränke und nahmen sogar die Eingangstür der Laube mit. Im zweiten Gartengrundstück wurde die Tür zum Geräteschuppen aufgehebelt und mehrere Werkzeuge entwendet. An der Tür zur Gartenlaube schneiderten der oder die Täter. Sie versuchten diese aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Donnerstagmittag standen der Fahrer eines Pkw Toyota und ein Kradfahrer hintereinander in Apolda an der Kreuzung Reuschelstraße / Alexanderstraße. Der Fahrer eines Lkw wollte in den Heidenberg einbiegen. Auf Grund dessen fuhr der Toyota Fahrer rückwärts um dem Lkw Platz einzuräumen. Dabei übersah er den hinter ihm befindlichen Kradfahrer und kollidierte mit diesem. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Durch einen Mitarbeiter des Verbrauchermarktes der Apoldaer Bernhard-Prager-Gasse wurde in den Nachmittagsstunden des 07.03.2019 eine männliche Person beobachtet, wie diese alkoholische Getränke in einer Tasche verstaute und der Kassenbereich verließ, ohne diese zu bezahlen. Da diese Person kein Ausweisdokument vorzeigen konnte, wurde die hiesige Polizeidienststelle verständigt.

Gegen 00:15 Uhr des 08.03.2019 befuhr der Fahrer eines Pkw VW die Landstraße zwischen Kleinromstedt und Apolda. Kurz hinter Kleinromstedt wechselte plötzlich ein Wildschwein die Straße, in der Folge das Wild mit der Front des VWs kollidierte, Sachschaden 4.000 EUR. Das Wild lief im Anschluss in unbekannte Richtung davon.

