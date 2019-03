Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiv und unter Drogen

Jena (ots)

Zu mehreren Straftaten wurde die Polizei am Mittwochabend in Jena Lobeda gerufen, u.a. zu einem Raubüberfall und zwei Körperverletzungen. Ein junger Mann war gegen 20.15 Uhr mit seinem Renault unterwegs. An einer roten Ampel in der Karl-Marx-Allee hielt er an, als plötzlich ein ihm unbekannter Mann die Beifahrertür öffnete und in das Auto einstieg. Im Auto bedrohte er den Fahrer und forderte ihn auf, ihm das Auto zu überlassen. Als die Ampel auf "grün" umschaltete, fuhr der junge Mann noch etwa 50 Meter, hielt dann an und verließ sein Auto. Der Unbekannte rutschte auf den Fahrersitz und versuchte selbst, dass gerade erbeutete Fahrzeug zu starten. Das Auto fuhr kurz an, wurde dann aber abgewürgt und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Räuber sprang daraufhin aus dem Auto und rannte davon. Der junge Mann informierte die Polizei und beschrieb den Beamten den Unbekannten. Der Sachverhalt wurde als Anzeige aufgenommen, die Rundumermittlungen umgehend eingeleitet. Kurze Zeit später informierte eine junge Frau die Polizei, dass sie und ein weiterer junger Mann gerade in einem Einkaufsmarkt in der Stauffenbergstraße von einem aggressiv wirkenden Unbekannten angesprochen und angegriffen wurden. Der Mann beschimpfte die Beiden und verlangte Drogen von ihnen. Da sie ihm diese nicht geben konnten, ihn vielmehr ungläubig anschauten, bespuckte der Mann die Frau und schlug dem anderen jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Nachdem er merkte, dass er erfolglos blieb und offensichtlich nicht an die gewünschten Drogen gelangen würde, flüchtete der Angreifer. Die beiden Angegriffenen erstatteten Anzeige und gaben der Polizei eine Personenbeschreibung des Täters, die der des Autoräubers erstaunlich ähnelte. Eine anschließende Absuche des Nahbereiches durch Polizeibeamte nach dem Unbekannten blieb zunächst ergebnislos. Dafür meldete sich kurze Zeit später telefonisch eine junge Frau und bat um Hilfe. Ihr Bruder war an ihrer Wohnung erschienen und hatte Geld von ihr gefordert. Als sie das ablehnte, schlug er zuerst sie und anschließend ihren Lebensgefährten, der dabei eine Nasenbeinfraktur erlitt. Der Mann flüchtete nach dem Angriff aus dem Haus, Geld hatte er nicht erlangt. Die Beamten fuhren zur angegebenen Adresse und nahmen auch diesen Sachverhalt als Anzeige wegen Körperverletzung auf. Kurze Zeit später stellten die Beamten den bereits einschlägig polizeibekannten, äußerst aggressiven Mann. Er wurde vorübergehend festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand und auch im Vorfeld schon mehrfach wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auffiel. Die Recherchen ergaben, dass es sich bei dem Mann um ein und den selben Täter handelte, der zuvor auch den Raubüberfall auf den jungen Autofahrer und den Angriff auf die Frau und den Mann am Einkaufsmarkt in der Stauffenbergstraße begangen hatte.

