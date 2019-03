Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Zwischen 10:00 und 13:00 Uhr des 06.03.2019 führten Beamte der hiesigen Polizeidienststelle eine Geschwindigkeitskontrolle in Apolda, Leipziger Straße durch. 10 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 2 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 76 km/h bei erlaubten 50 km/h.

In den Mittagsstunden des 06.03.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw die Landstraße von Wersdorf in Richtung Pfiffelbach. Auf dieser Strecke finden derzeit Baumfällarbeiten statt. Dabei werden Äste abgesägt und anschließend direkt zerkleinert. Als die Fahrerin des Mercedes an diesen Arbeiten vorbeifuhr, kam es zur Beschädigung der Windschutzscheibe. Diese wurde wahrscheinlich durch ein fallendes oder ein gehäckseltes Holzstück verursacht. Personen wurden nicht verletzt.

Am Mittwochnachmittag befuhr die Fahrerin eines Transporters in Bad Sulza den Brühlgrund aus Richtung Am Sportplatz kommend. Hierbei unter-schätzte sie den seitlichen Abstand zu einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug, kollidierte dieses, wobei an beiden Fahrzeugen die Außenspiegel zu Bruch gingen. Personen wurden nicht verletzt.

