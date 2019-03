Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 06.03.2019

Apolda (ots)

In den Nachtstunden von Montag zum Dienstag gelangten Unbekannte gewaltsam in einen, in Bad Sulza, Am Lachenweg abgestellten Ford Transit. Der oder die Täter schlugen die hintere rechte Seitenscheibe ein, um so in das Innere des Fahrzeuges zu gelangen. Hieraus wurden ein Winkelschleifer der Marke Makita und eine Firmenjacke entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 EUR beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Abend des 05.03.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw VW die B 87, von Rannstedt nach Apolda. Plötzlich querte ein Reh die Straße, in dessen Folge das Wild mit der Front des VWs kollidierte, Sachschaden ca. 1.000 EUR. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

