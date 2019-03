LPI-J: Brand in Jena-Isserstedt

Landespolizeiinspektion Jena

Mitten in der Nacht bemerkten Anwohner eine Rauchwolke im Ortskern von Jena-Isserstedt. Sie alarmierten die Feuerwehr und Polizei, die umgehend zum Brandort fuhren. Es zeigte sich, dass ein Nebengebäude aus bisher unbekannter Ursache in der Hauptstraße in Brand geraten war. Die Berufsfeuerwehr Jena sowie fünf Freiwillige Feuerwehren begannen sofort mit den Löscharbeiten und konnten damit ein Übergreifen auf das Wohnhaus unmittelbar daneben verhindern. Im Wohnhaus befanden sich noch zwei Personen, die 62- und 86-jährigen Bewohner. Beide, wie auch ihr Hund, konnten ohne Verletzungen aus dem Haus evakuiert werden. Das Nebengebäude brannte vollständig aus, es entstand großer Sachschaden. In dem Gebäude, das als Schuppen, Stall und Werkstatt genutzt wurde, waren Hühner und Tauben untergebracht. Nicht alle Tiere konnten lebend daraus geborgen werden. Am Wohnhaus kam es zwar zu Fassadenschäden, diese waren nach ersten Einschätzungen jedoch nur äußerlich. Die genauen Schäden müssen jedoch noch ermittelt werden. Die Hauptstraße musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

