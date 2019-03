LPI-J: Neues aus Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

Schleifmaschine entwendet

Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum vom 02.03.19 bis 04.03.19 durch ein nichtverschlossenes Gartentor auf ein Grundstück am Liebfrauenweg in Bad Berka. Hier brachen sie die Tür zu einem Lagerraum auf und entwendeten daraus eine Hobel-Fräs- und Schleifmaschine im Wert von circa 2000 Euro. An der Tür entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Sturmschaden

Durch starke Windböen wurde am Montagvormittag eine Behelfsampel an der Kreuzung Umgehungsstraße/Schwanseestraße in den Verkehrsraum gedrückt. Dadurch senkte sich das über die Fahrbahn verlaufende Stromkabel und blieb an einen Lkw Iveco hängen welcher in Richtung Schöndorf unterwegs war. Die Ampel schleuderte im Anschluss gegen das Fahrerhaus des Lkw. Der 48-jährige Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 10000 Euro.

gesundheitliche Probleme

Am Montag, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 72-jähriger Fahrer mit seinen Pkw von Weiden kommend in Richtung Buttelstedt im Weimarer Land. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in der Straße Grünsee gegen drei geparkte Fahrzeuge. Hier entstand ein Gesamtschaden von circa 5500 Euro. Der 72-Jährige wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Weimar gebracht.

Aufgefahren

Am Montagmorgen, gegen 06:45 Uhr, fuhr eine Fahrzeugkolonne auf der Bundesstraße 7 von Umpferstedt in Richtung Weimar. An der Einmündung Am Waldschlösschen wollten zwei Fahrzeuge nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr mussten die Fahrzeuge anhalten. Ein nachfolgender Fahrer eines Lkw VW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf einen Lkw Renault auf. Dieser wurde dann auf den vor ihm stehenden Pkw Audi geschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8500 Euro.

