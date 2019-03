Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 05.03.2019

Apolda (ots)

Am Montagmorgen stellte der Eigentümer eines Wohnhauses in der Apoldaer Teichgasse fest, dass Unbekannte versuchten die Eingangstür zum Wohnhaus aufzubrechen. Der oder die Täter versuchten die Eingangs-tür in Höhe des Türschlosses aufzuhebeln. Weiterhin wurde der Zylinder des Schlosses mehrfach aufgebohrt. Es gelang jedoch nicht, die Tür zu öffnen und in das Wohnhaus einzudringen. Die entstandenen Beschädigungen an der Tür belaufen sich auf ca. 2.000 EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Am Vormittag des 04.03.2019 wollte der Fahrer eines Pkw Renault rückwärts aus einer Parklücke am Apoldaer Glockenhofcenter ausparken. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden Pkw Opel und stieß mit diesem zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Die entstandenen Unfallschäden belaufen sich auf 3.000 EUR.

Am frühen Abend des 04.03.2019 befuhr die Fahrerin eines Pkw VW die Landstraße zwischen Apolda und Utenbach. Kurz hinter der Firma "Laborchemie" querte plötzlich ein Reh die Straße, in der Folge das Wild mit der Front des VWs kollidierte, Sachschaden 1.000 EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell