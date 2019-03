Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Totalschaden an Bus durch Sturm

Jena/Bad Klosterlausnitz (ots)

Im Bereich der Landespolizeiinspektion Jena kam es am Montag zu 13 Einsätzen im Rahmen des gestrigen Sturms, wobei die Polizei dabei meist die Feuerwehren unterstützte. Herausragend war allerdings der folgende Unfall:

Um 13.50 Uhr wurde ein fahrender Linienbus des Regionalverkehrs Gera-Land in Bad Klosterlausnitz bei der Siedlung am Bahndamm von einem umstürzenden Baum getroffen. Der Bus beförderte zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste. Der 54-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Bus wurde als Totalschaden eingestuft, dies entspricht einer Schadenshöhe von 100.000 Euro.

