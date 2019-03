LPI-J: Neues aus Weimar

Landespolizeiinspektion Jena

PKW-Aufbruch

Einen Schaden von circa 1000 Euro hinterließen unbekannte Täter von Samstag zum Sonntag an einen Pkw Audi. Dieser befand sich in der Südstraße in Kranichfeld auf einem Gartengrundstück. Um an einen 10 Euroschein zu kommen, der im Fahrzeuginnenraum lag, warfen die Täter mit einem Stein die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und entwendeten diesen.

Graffititäter gestellt

Die Polizei Weimar wurde am Sonntagnachmittag informiert, dass zwei Jugendliche (17 und 19 Jahre) in der Rohlfsstraße ein Haus mit schwarzen Eddingstiften beschmierten. Nachdem sie von einen Zeugen angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung Hauptbahnhof Weimar. Durch die eingesetzten Streifen konnten beide an Hand der Personenbeschreibung aufgegriffen werden. Sie wurden zur Anzeigenaufnahme auf die Dienststelle gebracht.

mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung

Zwei Brüder (16 und 29 Jahre) gerieten am Sonntagabend, gegen 23:55 Uhr, auf dem Goetheplatz in eine verbale Auseinandersetzung. Danach schlug der Jüngere dem Älteren mit der Hand ins Gesicht. Der Ältere wehrte sich und schlug zurück. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Am Montagmorgen, gegen 01:55 Uhr, musste die Polizei erneut ausrücken. Die gleichen Brüder hatten sich erneut in den Haaren. Bei Eintreffen in der Wohnung in der Böttchergasse, schlug der Jüngere auf den am Boden liegenden älteren Bruder ein. Bei Erblicken der Beamten flüchtete er und konnte durch kurze Nacheile gestellt werden. Beide Streithähne mussten im Anschluss zur Behandlung in die Klinik gebracht werden. Auch hier wurden Anzeigen wegen Körperverletzungen aufgenommen.

