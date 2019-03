Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Ein Garagennutzer in dem Komplex Am Wehrigt bemerkte am Montagmorgen gegen 4.45 Uhr Einbrüche in mehrere Garagen. Unbekannte hatten offensichtlich kurz zuvor gewaltsam die Garagentore aufgebrochen und bereits nach Diebesgut durchsucht. Alles, was ihnen gefiel, stellten sie zur Abholung bereit und verschwanden dann wieder. Ob die Diebe zu diesem Zeitpunkt bereits etwas aus den einzelnen Garagen mitgenommen haben, wird heute im Laufe des Tages geprüft. Die Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt und somit die Ermittlungen auf, suchten und sicherten Spuren. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, bei der Jenaer Polizei unter der Telefonnummer 03641-810 anzurufen.

Am frühen Montagmorgen wurde in Jena am Magdelstieg ein Einbruch in eine Bäckereifiliale festgestellt. Die Einbrecher hatten es auf einen kleinen Tresor abgesehen, den sie mitnahmen. Darin befanden sich mehrere Hundert Euro. Die Filiale befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter kamen über den Hausflur und nutzten eine Verbindungstür in die Bäckerei, sodass die Kundeneingangstür nicht beschädigt wurde. Zeugen, die die Einbrecher gesehen haben bzw. Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich unter 03641-810 zu melden.

