Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda vom 04.03.2019

Apolda (ots)

Im Zeitraum vom 27.02.2019 bis zum 03.03.2019 gelangten unbekannte Täter auf ein umfriedetes Gartengrundstück der Gartenanlage am Apoldaer Bismarckturm. Der oder die Täter versuchten eine Zugangstür zur Laube zu öffnen, was jedoch misslang. Der ebenfalls im Garten befindliche Geräte-schuppen wurde aufgebrochen, aber nach ersten Erkenntnissen daraus nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

In der Zeit von 07:00 bis 13:00 Uhr, am 01.03.2019 führten Beamte der Landespolizeiinspektion Jena eine Geschwindigkeitskontrolle in der Apoldaer August-Bebel-Straße durch. 36 Ahndungen erfolgten im Verwarngeldbereich. Gegen 4 Fahrzeugführer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, wovon ein Fahrzeugführer seinen Führerschein abgeben muss. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 74 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Am Sonntag, kurz vor 18:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Daimler VITO die Landstraße von Niederroßla in Richtung Wersdorf. In der Rechtskurve, hinter Niederroßla kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Touran. Personen wurden nicht verletzt. Die Unfallschäden an beiden Fahr-zeugen belaufen sich auf ca. 7.000 EUR. Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 51jährigen Unfallverursacher wahr. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Zur Unfallanzeige wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell