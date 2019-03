LPI-J: Pressebericht ID Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Eingriffe in den Straßenverkehr - die Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend gegen 21 Uhr nahm ein 62jähriger Pkw-Fahrer in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena in Richtung stadtauswärts einen hellen stroboskopartigen Blitz wahr. Durch die damit verbundene Blendung mussten auch die vorausfahrenden Fahrzeuge bremsen bzw. ihre Fahrt verlangsamen. Als der Mann kurze Zeit später die gleiche Stelle in stadteinwärtiger Richtung passierte, wurde er erneut geblendet. Die Polizei Jena wurde darüber informiert und ermittelte vor Ort.

Als am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ein 56jähriger Radfahrer den gemeinsamen Fuß- und Radweg an der Stadtrodaer Straße Höhe Altlobeda befuhr kam ihm ein unbekannter Mann (Glatze, schwarze Jacke, Ohrringe, weiße Tüte) entgegen. Dieser stieß den Radfahrer zur Seite, so dass dieser zu Fall kam. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Anschließend rannte der unbekannte Täter in Richtung Jena-Lobeda davon. Zeugen, die Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641-81/0 zu melden.

Sachbeschädigung im Bahnhof

Am Samstagabend wurden 5 unbekannte Personen dabei beobachtet, wie sie an einen Automaten im Jenaer Paradiesbahnhof traten und schlugen. Dadurch wurde der Automat beschädigt. Auffällig war, dass die Personen einen Kasten Bier mit sich führten. Zudem hatten 3 Personen einen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641-81/0 zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr wurde ein 29jähriger Subaru-Fahrer in Jena-Lobeda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann wurde Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,1 Promille. Bei dem Mann wurde im Klinikum Jena eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurde zudem eine Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

