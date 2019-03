Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Weimar vom 03.03.2019

Weimar (ots)

Sachbeschädigungen durch Graffiti

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierte ein unbekannter Täter ein Gebäude der freiwilligen Feuerwehr in Magdala. Der Unbekannte brachte mittels schwarzem Edding mehrere Graffiti auf das Rolltor des Gerätehauses auf. Gegen den Unbekannten wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 EUR.

In der selbigen Nacht beschmierte ein Unbekannter die Hausfassade eines Geschäftes in der Weimarer Innenstadt. Die Kosten für die Entfernung der schwarzen Sprühfarbe werden sich auf circa 500 EUR belaufen. Auch gegen diesen Täter wurde Anzeige erstattet.

Auffahrunfall

Am Freitagmorgen ereignete sich in Weimar vor der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße und Friedensstraße ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger VW-Fahrer stand mit seinem Pkw aufgrund der rot anzeigenden Ampel in der Karl-Liebknecht-Straße, als ein Pkw ein Honda auf diesen auffuhr. Der 57-jährige Unfallverursacher näherte sich ebenfalls dem Kreuzungsbereich, bemerkte jedoch den vor ihm stehenden VW Sharan zu spät und konnte die Kollision nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf circa 3000 EUR.

Vorfahrtsunfall mit Personenschaden

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitagmittag an der Einmündung Schwanseestraße zum Goetheplatz. Ein 52-Jähriger befuhr auf seinem elektrischen Roller den Goetheplatz in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. An der Einmündung zur Schwanseestraße bog zu dieser Zeit ein Pkw Dacia nach links in die Karl-Liebknecht-Straße ein. Die 74-jährige Dacia-Fahrerin übersah hierbei den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Roller. Um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, leitete der Rollerfahrer unverzüglich eine Gefahrenbremsung ein. Der 52-Jährige konnte den Aufprall zwar verhindern, jedoch stürzte er und verletzte sich dadurch leicht am Knie. Am Roller und an der Kleidung des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Gegen die 74-jährige Autofahrerin wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Blaues Versicherungskennzeichen genutzt

Am Freitag, dem 01.03.2019, wurde gegen 09:00 Uhr in der Friedensstraße ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den Beamten fiel zuvor auf, dass an der Vespa ein nicht mehr gültiges blaues Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle des 17-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass für dieses Fahrzeug kein aktuelles "grünes" Versicherungskennzeichen von 2019 ausgegeben wurde und somit auch kein Versicherungsschutz mehr besteht. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen Ihn erstattet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Freitagnacht wurde in der Berkaer Straße in Weimar ein Pkw Honda mit Berliner Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der moldawische Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 26-Jährige konnte lediglich einen moldawischen Führerschein vorweisen, hatte jedoch bereits seit mehr als 6 Monaten einen ordentlichen Wohnsitz in Deutschland. Da Moldawien nicht zur EU bzw. zu den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums gehört, hätte er einen deutschen Führerschein beantragen müssen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde gegen Ihn Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Fahrten unter Alkohol und Drogen

Samstags gegen 03:00 Uhr kontrollierten Beamte eine 20-jährige Fahrradfahrerin in Weimar. Die Beamten wurden auf die Frau aufmerksam, da sie ohne vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtungen an ihrem Rad die Steubenstraße entlang fuhr. Ein bei ihr durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. In der Folge wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt und sie wurde zur Blutentnahme gebeten. Gegen die 20-jährige wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Kurz darauf wurde ein 30-jähriger BMW-Fahrer in der Fuldaer Straße in Weimar kontrolliert. Der durchgeführte Drogentest reagierte bei dem 30-Jährigen positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Auch Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel erstattet.

Dietzel Polizeikommissar

