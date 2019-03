Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonne angezündet

Kahla (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Sonntag, gegen 01:20 Uhr, auf dem Gelände des Gymnasiums in Kahla eine 480-Liter Mülltonne an. Eine Gefahr für das Gebäude bzw. einer unkontrollierten Ausbreitung des Brandes bestand nicht. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland ( Tel.: 036428-640 )oder die Polizeistation Kahla ( 036424-84424 ).

