Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendlicher beim wilden Plakatieren erwischt

Eisenberg (ots)

Am Samstag, gegen 12:45 Uhr, konnten durch die Polizei drei Jugendliche aus Weimar festgestellt werden, als sie in Eisenberg, in der Königshofener Straße, an vier Laternenmasten und auf ein Verkehrsschild Aufkleber des Fußballvereins "SC 1903 Weimar" klebten. Nachdem sie die Aufkleber entfernt hatten, erwartet sie nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen wilden Plakatieren.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Saale-Holzland

Telefon: 036428 640

E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell