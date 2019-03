Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frau nach Verkehrsunfall verstorben

Stadtroda (ots)

Der schwere Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Stadtroda hat jetzt ein tragisches Ende genommen. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Ford-Fahrer in der Klosterstraße mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Dabei wurde die 66-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt. Gestern erlag sie ihren Verletzungen im Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

