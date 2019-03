LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Durch seine auffällige Fahrweise fiel ein Mercedes-Fahrer einer Polizeistreife in der Nacht zum Freitag auf. Der Mann befuhr den Fürstengraben, bog an der Kreuzung nach rechts in den Löbdergraben ab und fuhr danach auffallend Schlangenlinien über beide Fahrstreifen hinweg. Schließlich beendete das Auto seine Fahrt und blieb mitten auf den Straßenbahnengleisen links neben der Fahrbahn stehen. Der Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Somit wurde eine Blutentnahme zur Feststellung des Alkoholwertes angeordnet, der Führerschein und Fahrzeugschein sichergestellt.

Nach einer Bedrohung rief ein Mann in Jena Lobeda-West nach der Polizei. Ein großer, sehr kräftig gebauter Mann hatte ihm in einem Einkaufsmarkt mit einem spitzen Gegenstand gedroht. Auch wirkte der Mann verbal aggressiv und drohend auf sein Gegenüber ein. Anschließend verließ er das Geschäft. Die Polizeibeamten suchten im näheren Umkreis mit einer Personenbeschreibung und konnten den 51-Jährigen aus Montenegro kurze Zeit feststellen und den Sachverhalt aufnehmen.

