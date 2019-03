Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Graffiti-Schmierereien gesucht

Bisher Unbekannte Täter brachten in der Nacht zum Donnerstag an der Hausfassade der Mensa im Philosophenweg mit verschiedenfarbigem Sprühlack mehrere Graffiti-Schriftzüge an der Fassade der Mensa auf. Die Motive haben eine Länge von bis zu 35m. Der Sachschaden ist sehr hoch, kann aber derzeit noch nicht beziffert werden. Auch ein Reisebus blieb von den unschönen Schmierereien nicht verschont. Der Fahrer hatte den Bus am Donnerstagabend an der Ecke Bibliotheksweg und Am Planetarium abgestellt. Als er am Freitagmorgen wieder zum Fahrzeug kam, stellte er mit großem Erschrecken fest, dass an ihm mit verschiedenen Sprühfarben rundherum unzählige Graffiti-Tags angebracht wurden. Die Jenaer Polizei hat Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat die Taten am Philosophenweg bzw. Bibliotheksweg beobachtet und kann Hinweise zu den Sprayern geben?

Vielleicht haben Polizeibeamte nachts schon einen Hinweis auf einen der Täter bekommen. Ein Jugendlicher fiel Polizisten in der Nacht zum Donnerstag in Jena-Ost auf. Der junge Mann befuhr um 2.00 Uhr die Friedrich-Engels-Straße und wurde dort einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer frische Farbe an Händen, Hose und Schuhen hatte. Bei der Befragung, wie es zu den die Farbanhaftungen kam, widersprach er sich mehrmals. Bei ihm wurden mehrere Farbspraydosen und Handschuhe fest- und vorübergehend sichergestellt. Die Polizei ermittelt im Nachgang, ob der Jugendliche tatsächlich, wie von ihm angegeben, legal gesprüht hat oder vielleicht doch etwas mit den Graffitischmierereien, die in jüngster Vergangenheit überall in Jena auftauchten, zu tun hat. So prüft die Jenaer Polizei auch, ob der junge Mann etwas mit den Graffitis an der Hausfassade im Philosophenweg zu tun hat.

