LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Aufprall

Am Donnerstagabend, gegen 20:20 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit seinen Pkw Audi auf der Dorfstraße in Ballstedt. Hierbei übersah er einen parkenden Pkw Nissan, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Audifahrer prallte mit voller Wucht gegen den Nissan und schob diesen einige Meter nach vorn. Der Audi selbst kippte auf die linke Fahrerseite und kam zum Stillstand. Der 30-Jährige konnte sich leicht verletzt aus seinem Pkw befreien. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 16000 Euro. Der Eigenschaden am Audi beträgt circa 10000 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Am Freitagmorgen, gegen 02:30 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Fahrer mit seinen Audi (SUV) von Weimar nach Tiefurt. Nach passieren der Bahnüberführung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass der Fahrer vergebens versuchte aus den Graben zu fahren. Bei der Unfallaufnahme vor Ort wurde Alkohol in der Atemluft des 60-Jährigen gerochen. Ein Test mit dem Alcomaten ergab einen Wert von 2,01 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mehrere Straftaten

Ein 31-jähriger Fahrer eines Pkw Renault wurde am Donnerstagnachmittag in Bad Berka einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin waren am Pkw falsche Kennzeichen angebracht die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Das Fahrzeug war nicht versichert. Der Fahrer selbst stand unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Im Fahrzeug wurde eine geringe Menge von Crystal aufgefunden.

Wildunfall

Am Donnerstagabend, gegen 22:15 Uhr, kollidierte eine 25-jährige Frau mit ihren Pkw Seat auf der Bundesstraße 87 zwischen Bad Berka und Tannroda mit einem Wildschwein. Dieses querte von links nach rechts die Straße. Das Wild verendete noch an der Unfallstelle. Am Seat entstand ein Schaden von circa 7000 Euro. Die Seatfahrerin blieb unverletzt.

