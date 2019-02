Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues aus Weimar

Weimar (ots)

Brandstiftung

Am Mittwochmittag, gegen 12:45 Uhr, kam es zu einem unerklärlichen Flächenbrand, mit Buschwerkbewuchs, an der Bundesstraße 7 im Bereich Weimar-Schöndorf. Hierbei wurden 9 Zaunsfelder aus Maschendraht beschädigt. An den Zäunen entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Der Brand könnte durch eine vermutlich weggeworfene Zigarette ausgebrochen sein. Wegen der Löscharbeiten musste die Bundesstraße für circa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Hinweise an die Polizei Weimar unter 03643/8820.

Betrug

Eine junge Frau aus Weimar erhielt am Dienstag einen Anruf mit unterdrückter Nummer von einem angeblichen Oberstaatsanwalt Fischer aus Berlin. Er hätte eine Anzeige der Firma WIN 34 vor sich liegen. Diese Anzeige wurde erstattet, weil die junge Frau die Beiträge für ein Jahr nicht bezahlt hätte. Dann wurden ihr angeboten, mit der Firma WIN 34 selbst zu telefonieren und sich zu einigen. Sie rief dort an und sprach mit einem angeblichen Rechtsanwalt. Jener bot ihr an, die Geldforderung von 1400,- Euro auf 950,- Euro zu senken, wenn sie diesen Betrag sofort bei der Westen Union in die Türkei überweisen würde. Die junge Frau hat sich nicht darauf eingelassen und stattdessen eine Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei erstattet.

Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt

Ein 21-jähriger Radfahrer erschien am Mittwochabend, gegen 20:15 Uhr, in der Polizeiinspektion und wollte eine Anzeige erstatten. Da bei ihm aber Alkohol in der Atemluft gerochen wurde kam ein Alkoholtester zum Einsatz. Dieser zeigte den Wert von 1,90 Promille an. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Vorfahrtunfall

Ein Schaden von 1500 Euro entstand am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Blankenhain. Ein 88-jähriger Fahrer wollte mit seinem Pkw von der Marienstraße kommend nach links auf die Weimarische Straße auffahren. Hierbei übersah er einen Pkw welcher auf der Weimarischen Straße(B85) fuhr und nach links in Richtung Marienstraße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell