LPI-J: Meldungen für Jena

Zeugen sucht die Kriminalpolizei Jena nach einem Brand zweier Autos in der Nacht zum Mittwoch. Kurz nach 3.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Autohaus neben dem Bahnhof "Neue Schenke" gerufen. Die beiden brennenden Auto, ein VW Vito und ein Opel Corsa, standen direkt neben einer mit Holz verkleideten Häuserwand. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, ohne das die Flammen auf das Haus übergreifen und somit größeren Schaden anrichten konnten. Gegen 4.30 Uhr war der Löscheinsatz beendet. Durch den Brand entstand Sachschaden an beiden Autos, sie waren komplett ausgebrannt, sowie der Dachrinne des angrenzenden Hauses. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kripo Jena hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Donnerstag im Bereich des Autohauses bzw. des Bahnhofes "Neue Schenke" Verdächtiges beobachtet bzw. wem sind Personen aufgefallen, die sich dort auffällig verhielten? Hinweise unter Tel. 03641-810.

Schwere Verletzungen zog sich ein Jugendlicher am Mittwochabend in Jena Nord zu. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad eine Eisenbahnunterführung an der Löbstedter Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich dabei. Er wurde zur medizinischen Versorgung ins Jenaer Klinikum gebracht.

Schnell aufklären konnte die Polizei eine Unfallflucht am Mittwochnachmittag. Eine Toyota-Fahrerin hatte ihr Auto ordnungsgemäß in der Straße Am Planetarium geparkt. Anschließend setzte sie sich unweit davon in ein Café. Kurz darauf beobachtete sie erstaunt, wie ein anderes Auto die Straße stadtauswärts entlangfuhr, zu weit nach rechts geriet und dabei den Außenspiegel ihres Toyota rammte. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne seine Unfallbeteiligung bzw. seine Personalien bekannt zu geben. Die Damen im Café merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten stellten das Verursacherfahrzeug später fest, die Unfallschäden stimmten mit denen am Toyota überein. Es wurde eine Anzeige wegen Unfallflucht geschrieben.

Einbrecher waren in Jena Lobeda unterwegs. In der Erlanger Allee wurde eine Garage gewaltsam aufgebrochen, Schränke durchwühlt und die Räder eines Mountainbikes sowie eine elektrische Spritzpistole gestohlen. Bei einer zweiten Garage im Komplex blieb es beim Versuch. Offensichtlich haben die Einbrecher es nicht geschafft, in das Garageninnere zu gelangen oder wurden von Passanten gestört und ließen deshalb von dem Tor ab. Der Garagennutzer hatte die Schäden an den beiden Toren am Mittwochnachmittag entdeckt und umgehend gemeldet. Auch einen Keller in der Theobald-Renner-Straße haben unbekannte Diebe aufgesucht und gewaltsam das Schloss aufgebrochen. Sie fanden offensichtlich Gefallen an einem Grill und nahmen diesen aus dem Keller mit. Der Eigentümer des Kellers informierte am Mittwochmittag die Polizei und erstattete Anzeige.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Einbrüche geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 03641-810 zu melden.

